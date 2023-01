Lundteigen ut mot egen regjering: – Rett og slett for dårlig

Per Olaf Lundteigen er ikke imponert over egen regjerings håndtering av strømkrisen, han etterlyser handling fremfor flere utredninger. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Sp-nestoren Per Olaf Lundteigen er ikke nådig mot egen regjerings håndtering av strømkrisen.

– Det er ikke til å komme fra at det er stor frustrasjon på grasrota i vårt parti over manglende initiativ for å løse strømpriskrisen. Det forventes at regjeringen endelig setter seg i førersetet for å vise vei ut av den krisen. Da holder det ikke å komme med nye utredninger, sier Lundteigen til VG.

Han viser til at regjeringen vil oppnevne et nytt utvalg som skal gi råd om hvordan man kan få ned strømprisen. Det holder ikke mål, ifølge Lundteingen.

– Folk forventer at regjeringen kommer med nye løsninger på strømpriskrisen. Så er det de får et nytt utvalg. Det er rett og slett for dårlig, sier han til VG.

Han mener det er nettopp dette energikommisjonen skulle utrede. Den regjeringsoppnevnte energikommisjonen skal levere sin innstilling 1. februar.

– Vi trenger mer handling

Han får støtte fra flere i eget parti om utfallet. Blant annet fra partiets kandidat til fylkesordfører i det gjenopprettede Buskerud fylke, Magnus Weggesrud.

– Jeg er enig med Per Olaf. Vi trenger mer handling nå, vi kan ikke bare sette ned utvalg og utrede i evigheter. Regjeringen må ta mer kontroll over kraften og markedet for å holde prisene lavere, sier Weggesrud til VG.

Tar til orde for å nekte eksport

I en kronikk til samme avis skriver Lundteigen at strømkablene til Danmark, Tyskland og England i utgangspunktet skal gi utveksling av kraft, men at dette i dag ikke er tilfellet.

– Tallene fra de to siste årene avslører at utvekslingen har endt opp i norsk eksport. Netto eksport fra Norge var 30 terrawattimer. Da kan vi med avtalen i hånden kreve at det ikke lenger aksepteres at Norge bidrar med så mye kraft til Europa, uten at vi får noe tilbake, skriver han i kronikken.

Lundteigen tar til orde for at det ikke bør tillates nettoeksport når vannmagasinene her til lands er under et visst nivå.

Aasland: Blander tiltak for kort og lang sikt

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sier til VG at han kan forsikre Lundteigen med at regjeringen «hver eneste dag jobber for å løse energikrisen og få strømprisene ned».

Han mener Lundteigen blander tiltak på kort og lang sikt og at man trenger et bredere kunnskapsgrunnlag for å finne løsninger som kan fungere på lengre sikt.