Fabian Stang slakter Støre-regjeringen: – Ikke voksne nok

tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang er ikke imponert over innsatsen til spesielt én Sp-statsråd. Foto: Terje Pedersen / NTB

Utfordringene den nåværende regjeringen har møtt på det siste året, er ingen unnskyldning, ifølge Fabian Stang.

ABC Nyheter har snakket med tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang (67) om hvilke tanker han sitter igjen med etter den nye regjeringens første år ved roret. Den tidligere Høyre-politikeren var Oslos ordfører fra 2007 til 2015. I sin tid som ordfører var Stang også leder av Oslo bystyrets forretningsutvalg, valgstyre og samevalgstyret.

– Er du fornøyd med jobben regjeringen har gjort i løpet av sitt første år?



Stang tenker seg litt om, før han setter opp en metafor: Politikk er som teater. Det består av to elementer: tragedie og komedie.

– Det som har skjedd i England er komediedelen. Det er helt rart. Det som skjer i Norge er tragediedelen. Jeg syns det er rart å se hvordan vi med alle de muligheter vi har, både til å ivareta egne borgere, og i og for seg bidra til verdenssamfunnet, snubler og snubler. Til tross for rikdommen og alle de muligheter vi har til å hjelpe folk som har det vanskelig, klarer vi å rote det til på ulike fronter, sier Stang.

Han mener strømstøtten er det eneste regjeringen har fått til, og den er «i rauseste laget».

– Jeg syns Støre leverer akkurat som forventet. Veldig trygt, ryddig, kjedelig, men lite inspirerende.

Tror Støre er «usedvanlig flau» over egen statsråd

Før stortingsvalget i 2021 snakket ABC Nyheter med Stang om Høyres posisjon inn mot valget. Den gangen påpekte Stang at det ikke ville ta mange måneder før mange ville angre dersom Høyre mistet flertallet.

Ifølge Poll of Polls gjennomsnittsstatistikk av nasjonale meningsmålinger om stortingsvalg, har Arbeiderpartiet gått fra 23 prosent i desember 2021 til 17,8 prosent i desember 2022. I samme periode har Senterpartiet falt fra 10,9 prosent til 5,4, mens Høyre har gått fra 24,2 prosent til 32,4.

Fabian Stang tror Erna Solberg og Høyre ville gjort en bedre jobb.

Et uttrykk for at vi er litt bortskjemt, ifølge Stang.

– Vi tar styringsdyktighet som en selvfølge. Det er det ikke, og det ser vi nå. Nå ser vi at det feiles på helt grunnleggende verdier.

– Tror du Erna og Høyre ville gjort en bedre jobb?

– Det er ingen tvil om at det i vanskelige tider betyr mye med erfaring. Å ha stått i en krise tidligere, gir en helt annen tilnærming til vanskelige saker. Han med vesten, som jeg kaller ham (kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik, journ.anm), når du som statsråd kan prøve å bruke maktapparatet for å undertrykke meninger som du er uenig i, da vitner det om at du driver med noe du ikke kan nok om. Jeg ville tro Jonas har vært usedvanlig flau over sin egen statsråd, sier Stang.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Han med vesten: Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

– De burde gått på kurs

– Da vi snakket sammen før Stortingsvalget, sa du: «Enten vinner vi, eller så vinner vi neste gang».

– Det var godt sagt, humrer Stang, før han blir alvorlig.

– Den alvorlige delen av dette er jo at selv lille Norge driver en stor butikk med stor innflytelse. Dette er ikke noe for amatører. Her burde egentlig statsråden, som ikke har mer enn litt erfaring fra lokalpolitikken, holdt seg unna.

Til og med på ytringsfriheten har regjeringen klart å feile, med at man ikke vil ha offentliggjort rapporter som sier noe om EØS, ifølge Stang.

– For meg er det et tegn på at Sp i regjering faktisk ikke var voksne nok til å få den jobben. De burde gått på kurs noen år til før de påtok seg det de påtok seg.

ABC Nyheter har vært i kontakt med Kommunal- og distriktsdepartementet for en kommentar fra Sigbjørn Gjelsvik. Han har ingen kommentar til Stangs uttalelser.

Utfordringer: Ingen unnskyldning

Etter den nye regjeringen tiltrådte, har Norge møtt på flere utfordringer. Økt inflasjon etter pandemien har ført til renteøkninger, og som følge av krigen i Ukraina har strømprisene nådd nye nivåer. Matprisene har også fått en kraftig opptur. Ingenting av dette er derimot noen unnskyldning, ifølge Stang.

– En politiker er den første til å få suksess når ting blir vanskelig, hvis man gjør det riktige. Utfordringer er det beste vi vet. Det er ingen unnskyldning, men en mulighet, sier han.

Stang sammenlikner regjeringens mulighet med en som skal transplantere et hjerte.

– Man kan selvfølgelig si at det er vanskelig, men det er også en fantastisk mulighet til å gi pasienten nytt liv. Regjeringen har hatt muligheter med alle Norges penger og politisk innflytelse i Nato og Europa. Vi har alt, og de har snublet, sier han.