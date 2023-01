Kaski vil ikke bli SV-leder – Bergstø eneste kandidat

Kari Elisabeth Kaski varsler at hun ikke vil bli SV-leder – i denne omgang. Dermed er Kirsti Bergstø eneste lederkandidat, bekrefter leder av valgkomiteen.

Kaski har vært en av favorittene til å ta over som SV-leder når Audun Lysbakken takkes av på landsmøtet i mars. Når hun nå ikke er lederkandidat er dermed veien åpen for nestleder Kirsti Bergstø. Hun står uten motkandidat etter at nestleder Torgeir Knag Fylkesnes tidlig trakk seg fra lederkampen, bekrefter valgkomiteens leder Pål Julius Skogholt.

– Jeg tar til etterretning at hun ikke ønsker å stille. Det er ikke andre enn Bergstø som har meldt til komiteen at de ønsker å stille som leder, sier han til NTB.

Valgkomiteen skal ha sitt første møte førstkommende torsdag.

Håper flere melder seg

Fristen for å komme med innspill til valgkomiteen gikk ut 20. desember. Men Bergstø sier til VG at hun gjerne ser at flere lederkandidater melder seg til kampen om toppvervet i partiet.

– Jeg har hele veien ment at det er positivt om det er flere kandidater, og mener fremdeles det. Så er det både opp til valgkomiteen og partiorganisasjonen å ta den debatten, sier Bergstø til VG.

Innen fristen hadde fem fylkeslag og Sosialistisk ungdom (SU) pekt på Kaski, mens tre ønsket Bergstø. Fire fylker hadde ikke bestemt seg.

Bergstø regnes for å tilhøre venstresiden i SV, mens Kaski går for å være mer pragmatisk. Blant saker de har vært uenige i, er synet på Nato, våpen til Ukraina, abort, rusreform og klimapolitikk.

– Enormt tap

Avtroppende SV-leder Audun Lysbakken ønsker ikke å kommentere lederspørsmålet, men sier til NTB at han ser fram til Kaskis fortsatte innsats for SV på Stortinget.

– Jeg er helt sikker på at hennes beslutning vil bli møtt med respekt og forståelse i partiet, uansett syn på lederspørsmålet, sier han.

Fylkesleder Anne Lise Fredlund i Innlandet SV synes det er leit at Kaski ikke stiller som kandidat til ledervervet.

– Vi har hele tiden vært tydelig på at vi ønsker Kari Elisabeth som lederkandidat, men å bli leder krever mye av enkeltmennesket og de som står rundt. Da er det viktig for partiet at det er en person som opplever at man kan stå i dette med hele seg. Jeg har forstuelse for situasjonen hun står i og respekterer det, sier Fredlund til Nettavisen.

Også SU-leder Synnøve Kronen Snyen sier det er leit at Kaski trekker seg fra lederkampen.

– Det er et enormt tap for partiet. Hun var ønsket av veldig, veldig mange, sier SU-leder Synnøve Kronen Snyen til Dagbladet.

– Vanskelig

Kaski skriver på Facebook at det var en vanskelig avgjørelse å ta.

– Jeg vet dette vil skuffe veldig mange. Og det er en beslutning som gjør meg ulykkelig. Men jeg har kommet fram til at det er det riktige valget for meg i den situasjonen jeg og min familie er i nå. Jeg har i dag informert valgkomiteen om at jeg dessverre ikke kan stille meg til disposisjon til ledelsen i SV denne gang, skriver Kaski på Facebook.

Kaski viser til at hun er i foreldrepermisjon etter et tøft svangerskap og barsel, noe hun har vært åpen om tidligere.

– Beslutninga har vært veldig vanskelig og tatt tid fordi jeg tar på alvor at så mange i partiet ønsker meg som ny leder. Det er en enorm tillitserklæring, og mange har tilbudt seg å stille opp for meg og partiet. Det er jeg svært takknemlig for, sier Kaski.

– Partiet er mer enn én person

Kaski sier at en rolle som partileder krever mye, og at det ikke er en beslutning som kan tas lett på.

– Så er et parti aldri bare én person. Å sørge for en mer omfordelende politikk som kutter i klimautslipp og å bygge SV videre er noe vi må gjøre i fellesskap. Det gleder jeg meg til å ta fatt på når jeg er tilbake fra permisjon 21. februar, skriver Kaski.