Trumps skattemeldinger fra hans tid som president er offentliggjort

NTB

Skattemeldingene til USAs tidligere president Donald Trump ble fredag offentliggjort av Kongressen som planlagt.

Skattemeldingene gjelder for perioden 2015 til 2020, før og mens han var president. Offentliggjøringen skjer etter at en budsjettkomité i Representantenes hus i USA stemte for å offentliggjøre skattemeldingene til ekspresidenten. Noen personsensitive opplysninger er redigert bort.

Skattemeldingene omfatter 6.000 sider, inkludert 2.700 sider med individuelle dokumenter fra Trump og hans kone Melania og mer enn 3.000 dokumenter fra Trumps forretninger.

Papirene viser at ekteparet Trump ikke betalte mer enn 750 dollar i føderal inntektsskatt i 2016 og 2017. Det siste året i Det hvite hus, det året han tapte gjenvalget, betalte han ikke skatt i det hele tatt.

Lav skatteprosent

I tre andre år betalte han betydelige summer, men prosenten var mye lavere enn det en gjennomsnittlig amerikaner betaler i skatt.

I 2015 betalte han 642.000 dollar, i 2018 like under en million og i 2019 133.400 dollar. Men bruttoinntekten hans i 2018 var oppgitt til å være 24,3 millioner dollar, og skatten han betalte, utgjør dermed bare 4 prosent av inntekten.

En gjennomsnittlig amerikansk skattebetaler bidrar årlig med 15.322 dollar i skatt, det vil si 13 prosent av inntekten, ifølge skatteetaten IRS.

Årelang strid

Offentliggjøringen markerer slutten på en årelang politisk og juridisk dragkamp om innsyn i Trumps økonomi. Den tidligere presidenten har kjempet for at opplysningene han har levert til skattevesenet, skal forbli private. Blant annet har han to ganger anket til høyesterett.

Ved å nekte å offentliggjøre selvangivelsene sine brøt Trump med en tradisjon der amerikanske presidenter lenge har gitt innsyn i sine selvangivelser.

Skattepapirene blir offentliggjort bare dager før Demokratene overlater kontrollen over Representantenes hus til Republikanerne som følge av valget i november.

Hull i reglene eller lovbrudd

Det er gjenstand for debatt om Trumps skattestrategi var et forsøk på å utnytte hull i regelverket på lovlig vis, eller om det var brudd på loven og dermed regelrett skattesnyt.

Republikanerne i Representantenes hus som mener offentliggjøringen krenker Trumps privatliv, vil neppe stå for noen grundigere undersøkelse, men i Senatet, der Demokratene fortsatt har flertall, fortsetter trolig granskingen.

I alle år som Trump kjempet mot at skattemeldingene ble offentliggjort, har mye av informasjonen han ville holde skjult, likevel kommet fram, blant annet i forbindelse med gravearbeidet til New York Times.

Bildet som kommer fram, står i skarp kontrakt til Trumps påstander om at han var en vellykket og smart forretningsmann. Hans kjernevirksomheter, som omfatter hoteller, golfbaner og andre eiendommer, tapte millioner av dollar hvert år.

Skattemeldingene ser ikke ut til å avdekke noen kriminelle kilder for rikdommen hans, noe flere av hans motstandere har hevdet opp gjennom årene.

Men selv om kjernevirksomheten gikk med tap, hadde han store inntekter fra realityshowet sitt på TV, «The Apprentice», og andre virksomheter med hans merkenavn, samt en stabil inntekt fra et eiendomspartnerskap.

Skattestrategier

En strategi han brukte for å redusere skatten, var å overføre tap fra ett år til det neste som fradrag. Bakgrunnen for det er et tap han meldte om på 700 millioner dollar i 2009. IRS skal være i ferd med å undersøke om det tapet var legitimt.

Utover tapsstrategien viser skattemeldingene en mengde tvilsomme fradrag som i mange tilfeller ikke dokumenteres, blant dem overføringer til de tre barna som er oppført som gaver, og millioner i fradrag på en eiendom i New Yorks forsteder.

Komiteen i Representantenes hus har tatt for seg en rekke av disse små og store fradragene, blant dem et tilfelle der han førte opp en inntekt på 50.000 dollar for en tale, som ble nesten fullstendig nullet ut av 46.100 dollar i reisefradrag.

Skatteetaten gransker

Komiteen bekrefter at IRS for tiden gransker skattemeldingene hans fra tiden før han ble president, og at det fortsatt kan føre til millioner av dollar i restskatt.

Demokratene påpeker også at IRS ikke startet gransking av Trumps skattemeldinger før han hadde vært to år i Det hvite hus, trass i at IRS er pålagt å gjøre det. De sier det kan skyldes ulovlig politisk påvirkning.

Trump brukte stadig som påskudd for ikke å offentliggjøre skattemeldingene sine at IRS var i gang med gransking av dem, og at han derfor ikke selv kunne offentliggjøre dem. Det er imidlertid ingenting i loven som hindrer en skattebetaler i å offentliggjøre sine egne skattepapirer.