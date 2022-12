Huitfeldt i møte med organisasjoner og eksperter om kvinneforbudet i Afghanistan

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) mener det er viktig at verdenssamfunnet er samstemte og gir Taliban beskjed om at kvinner må få jobbe for hjelpeorganisasjonene. Men hun advarer samtidig mot en humanitær kollaps.

NTB

Taliban må få samme beskjed fra alle som bistår Afghanistan, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt: – Vi kan ikke yte hjelp uten kvinnelige medarbeidere.

Huitfeldt (Ap) hadde fredag møter med en rekke norske organisasjoner som jobber i Afghanistan. Hun møtte også forskere og fagfolk for å få en oppdatering om situasjonen.

Taliban, som har tatt over makten i landet, har gitt ordre om at kvinner ikke får jobbe for ikke-statlige organisasjoner. Kvinnelige medarbeidere er ikke minst nødvendige for å gi helsehjelp til kvinner. Mange organisasjoner har stanset arbeidet inntil videre som følge av forbudet.

– Det er viktig at det er en samstemt holdning fra organisasjoner og det internasjonale samfunnet, sier utenriksministeren til NTB.

Men hun advarer om konsekvensene dersom alt humanitært arbeid stanses.

– Vi må hindre at det blir en humanitær kollaps. Vi må unngå flyktningstrømmer og at Afghanistan blir oppmarsjområde for internasjonal terror, sier hun.

Huitfeldt forteller at situasjonen i Afghanistan er tema på et møte i FN torsdag ettermiddag, der representanter for mange lands myndigheter og organisasjoner skal delta.