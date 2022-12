Ekspert: – Regjeringen er unødvendig svekket

Det har vært et tøft år for regjeringen og statsminister Jonas Gahr Støre.

Arbeiderpartiet har slitt stort på målingene gjennom året, men klarer de å snu trenden før kommunevalget kommende høst? Dette tror ekspertene.

Det er liten tvil om at det har vært et turbulent år for regjeringen. Med Ukraina-krigen, inflasjon, økte renter, skyhøye renter og avgangene til statsrådene Hadia Tajik og Odd Roger Enoksen har det vært et innholdsrikt år for styringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

På meningsmålingene har det gått dårlig for begge partier. På ABC Nyheters måling i november fikk Senterpartiet en oppslutning på fattige 3,5 prosent. Arbeiderpartiet har vært nede på 14 prosent i oppslutning.

Svein Erik Tuastad, førsteamanuensis i statsvitenskap ved universitetet i Stavanger, mener regjeringen taper på at SV ikke er med i den.

– Jeg tror et hovedproblem er at regjeringen er unødvendig svekket av at SV står utenfor regjering. Dermed får regjeringen et omdømmetap i og med den stadige SV-kritikken også når de burde kunne markere seg positivt i fordelingspolitikken. Dette taler mot at det snur, sier han til ABC Nyheter.

– Det kan tjene regjeringspartiene

Tuastad understreker at krisetid også kan tale at det snur for regjeringen til høstens kommunevalg.

– I krisetid søker folk til fellesskap mer enn til skattelettepolitikk mest for de rike. Hvis det blir en tradisjonell valgkamp om saker og ikke indre problemer i Ap, hvor fordeling mot skattelette er i sentrum, kan det tjene regjeringspartiene.

Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum sliter på meningsmålingene. Les mer Lukk

Valganalytiker Svein Tore Marthinsen tror Arbeiderpartiet kommer til å havne på en høyere oppslutning ved kommunevalget enn det partiet ligger på målingene nå.

– Arbeiderpartiet har mange tidligere velgere som sitter på gjerdet, en del av disse bør det være mulig å hente ned. Og partiet er ofte gode i valgkamp, har evne til å mobilisere særlig i sluttfasen. Men i øyeblikket ser det meste helsvart ut, mange velgere er åpenbart skuffet over det som er levert i regjering, sier han til ABC Nyheter.

Sliter med nattesøvnen

Marthinsen mener det ikke er noe enkelt grep som kan løse velgerproblemet.

– Så det er slett ikke gitt at det snur, man kan miste makt i en rekke kommuner og fylker hvis dagens nivå blir valgresultatet, understreker valganalytikeren.

Tidligere har Aps partisekretær Kjersti Stenseng uttalt at hun sliter med nattesøvnen på grunn av de dårlige målingene.

– Målinger på 15-tallet gjør skikkelig vondt og jeg tar på ingen måte lett på det. Jeg sover dårlig om natta etter sånne målinger, men jeg sier likevel ikke at det er krise i Ap, sa hun i et intervju med Dagbladet tidligere i måneden.