Knesset vedtar lov som åpner for Netanyahu-regjering

Alt ligger til rette for at Likuds partileder Benjamin Netanyahu legger fram sin regjering torsdag.

NTB

Nasjonalforsamlingen i Israel har vedtatt en omstridt lov som åpner for at Benjamin Netanyahu kommer tilbake som statsminister.

Loven som ble vedtatt tirsdag, åpner for at personer som er blitt dømt for forseelser, men ikke sonet i fengsel, kan være medlemmer av regjeringen. Dette betyr at en nøkkelperson i det ortodokse Shas-paritet kan bli medlem av regjeringen selv om han har kjent seg skyldig i skattejuks.

Regjeringens medlemmer skal etter planen bli presentert torsdag. Etter valget 1. november har den politiske ringreven Netanyahu brukt mye tid på å sette sammen en koalisjonsregjering.

Det laget han vil presentere, er en nøye avveid samling av Likud, ultraortodokse jødiske parter og en blokk med partier på ytterste høyre fløy. Politiske kommentatorer betegner regjeringen som den mest høyreorienterte i Israels historie.

En annen lov som ble vedtatt tirsdag, åpner for at to ministre kan være knyttet til samme portefølje.