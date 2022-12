Både Sp og SV vil utrede toprissystem for strøm

Er det mulig å opprette et toprissystem på strøm, med én pris på «norgesstrøm» og en på eksport? Senterpartiet på Stortinget ber regjeringen utrede saken.

NTB

