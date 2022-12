Støre til TV 2: Strømprisene forklarer mye av Arbeiderpartiets fall

– Jeg mener vi fortjener bedre enn det. Og så har jeg sagt at jeg skjønner at mange velgere – og det viser jo også statistikken – setter seg på gjerdet og er avventende fordi de opplever ting i hverdagen nå som de ikke har opplevd i Norge på mange, mange år, sier statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre.

NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre vedgår at det har vært en intens høst, men at han er minst like motivert. Aps fall forklarer han blant annet med strømpriser.