Ukraina krever at Russland ekskluderes fra i Sikkerhetsrådet

NTB

Ukraina ber på nytt om at Russland fratas plassen som permanent medlem med vetorett i FNs sikkerhetsråd.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba opplyste søndag at landet ville be om at Russland ekskluderes fra Sikkerhetsrådet, der landet i likhet med USA, Storbritannia, Frankrike og Kina har hatt fast plass med vetorett siden 1945.

– Vi vil i morgen offisielt gjøre rede for vår holdning. Vi har et svært enkelt spørsmål: Har Russland overhodet rett til å være medlem av FN? Vi har et overbevisende og fornuftig svar: Nei, det har Russland ikke, sa Kuleba.

Mandag bekreftet utenriksdepartementet i Kyiv at forespørselen er oversendt.

– Ukraina ber FNs medlemsland … om å frata den russiske føderasjonen statusen som permanent medlem av FNs sikkerhetsråd og til å ekskludere landet fra FN i sin helhet, heter det i en kunngjøring.

Ukraina har gjentatte ganger siden den russiske invasjonen i februar krevd at Russland kastes ut av FNs sikkerhetstråd, men kravet er ikke realitetsbehandlet i FN-systemet.