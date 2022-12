Xi ber om tiltak for å beskytte kinesiske liv mot corona

NTB

Kinas president Xi Jinping sier det bør iverksettes tiltak for å beskytte menneskers liv mot covid-19.

Det er hans første uttalelse om epidemien etter at landet lempet på de strenge smittevernrestriksjonene og nærmest åpnet helt opp fra en dag til en annen.

– På nåværende tidspunkt står forebyggelsen og kontrollen av covid-19 overfor en ny situasjon og nye oppgaver, sa Xi mandag ifølge den kinesiske rikskringkastingen CCTV.

– Vi bør iverksette en patriotisk helsekampanje på en mer målrettet måte, styrke samfunnets forsvar for å forebygge og kontrollere epidemien og beskytte folks liv, sikkerhet og helse på en passende måte, sa han videre.

Frykt for at mange dør

Kina opplever nå den kraftigste smitteøkningen i verden etter at innbyggerne i snart tre år er blitt beskyttet mot coronaviruset ved hjelp av svært strenge restriksjoner.

Studier anslår at om lag én million mennesker kan komme til å dø av covid-19 i Kina de neste månedene. Mange av innbyggerne opplever mangel på medisin samtidig som akuttmottakene er overbelastet med eldre pasienter som ikke er fullvaksinert.

Kina rapporterer nå kun inn dødsfall som coronarelaterte når smittede dør av lungebetennelse eller lungesvikt. I desember er det kun rapportert inn seks coronarelaterte dødsfall – til tross for mange meldinger om at familier opplever å ha mistet sine nærmeste.

Blir betalt for stikk

For å få vaksinert flest mulig har kinesiske myndigheter begynt å gå fra dør til dør og tilby penger til eldre som lar seg vaksinere.

Men mange er redde som følge av historier om folk som får blodpropp og andre bivirkninger.

– Når folk hører om slike hendelser, vil de kanskje ikke ta vaksinen, sier Li Liansheng (64) til nyhetsbyrået AP.

Andre er skeptiske fordi de har diabetes, hjerteproblemer og andre kroniske sykdommer. Det til tross for at eksperter sier at det er ekstra viktig at de vaksinerer seg.

Ifølge Li går det også rykter om at viruset har mutert, noe som får folk til å lure på om vaksinen fortsatt er effektiv.

Kina har utviklet sin egen vaksine, men har ikke publisert hva resultatene viste da de testet vaksinen på personer over 60 år.

Nabolagskomiteer

De siste dagene er det etablert nabolagskomiteer som forsøker å finne alle over 65 år for å følge med på helsen deres. De gjør det statskontrollerte medier omtaler som «ideologisk arbeid» idet de forsøker å overtale folk til å la seg vaksinere.

I Beijing blir folk lovet 500 yuan, om lag 700 kroner, for å ta to doser med vaksine samt en oppfriskningsdose.

Over 90 prosent av innbyggerne i Kina er vaksinert mot covid-19, men blant de over 80 år, gjelder det kun to tredeler, ifølge landets folkehelsemyndigheter.