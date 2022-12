NTB

Kinas utenriksminister Wang Yi signaliserte søndag at Kina vil styrke forholdet til Russland i det kommende året.

Wang, som talte på en konferanse i Beijing, sa Kina ville styrke det gjensidige samarbeidet og den strategiske tilliten med Russland.

– Når det gjelder Ukraina-krisen, har vi konsekvent opprettholdt de grunnleggende prinsippene om objektivitet og upartiskhet, uten å favorisere den ene eller den andre, eller helle bensin på bålet, sa Wang.

– Vi ser ikke etter egoistiske gevinster fra denne situasjonen, la han til.

Ingen sanksjoner

Wang gikk også hardt til verks mot det han omtaler som USAs «feilaktige» Kina-politikk.

Helt siden Ukraina-krigen brøt ut i februar har Kina vært tilbakeholden på sin kritikk av Russland. De har nektet å fordømme krigen, og har heller ikke føyet seg til rekken av land som har innført sanksjoner mot Russland.

Likevel forblir Kinas økonomiske fremtid tett knyttet til amerikanske og europeiske markeder og teknologi.

Anklager USA for provokasjon

President Xi Jinping har presset på for at kinesisk industri skal bli mer selvforsynt, men Wang har selv erkjent at erfaringene har vist at Kina og USA er avhengig av hverandre, ikke minst på grunn av forsyningskjeden.

Wang sa Kina ville strebe etter å bringe forholdet til USA tilbake på stø kurs, men at det er USA sin skyld at forholdet har surnet.

Han hevder USA driver blokade, undertrykkelse og provokasjon mot Kina som følge av at de føler seg truet av Kina som konkurrent.