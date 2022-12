Rødt vil frikoble strømprisen fra kraftmarkedet

Rødt ber Stortinget støtte et forslag om å frikoble strømprisen fra europeiske gasspriser. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Les mer Lukk

NTB

I et nytt forslag ber Rødt Stortinget gå inn for å kreve at regjeringen legger fram en plan for å frikoble strømprisen fra europeiske gasspriser.