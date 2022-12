Kyrre Grimstad blir direktør for Stortinget

NTB

Stortinget er fornøyd med jobben Kyrre Grimstad har gjort som konstituert direktør og gir ham fast jobb som sjef for administrasjonen.

Grimstad har fungert som stortingsdirektør siden Marianne Andreassen trakk seg i juni. Stortingets presidentskap innstilte på at den konstituerte direktøren skal få jobben permanent. På sitt siste møte før jul, ble innstillingen enstemmig vedtatt av Stortinget.

Direktøren leder Stortingets administrasjon på rundt 500 medarbeidere og jobber tett med presidentskapet. En viktig oppgave er å sluttføre arbeidet med å rydde opp i ordningene for stortingsmedlemmene.

Grimstad (50) er utdannet jurist og har bakgrunn blant annet fra Justisdepartementet, Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Han var ansatt i stortingsadministrasjonen fra 2010–2013 og vært assisterende direktør siden 2018.

Marianne Andreassen trakk seg etter at Datatilsynet ila Stortinget et overtredelsesgebyr for manglende datasikkerhet forut for et dataangrep i 2020. Også før dette hadde det vært en turbulent periode for stortingsadministrasjonen.