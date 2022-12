Ap avslutter året med bunnotering

NTB

Ap har sin dårligste måned på meningsmålingene på mange år med et gjennomsnitt på 17,8 prosent. SV og Rødt har samlet nesten like stor oppslutning.

Arbeiderpartiet har sunket på målingene hver måned siden i vår. I desember ender det med 17,8 prosent i gjennomsnitt, ifølge nettstedet Poll of polls. Senterpartiet får 5,4 prosent, nær stabilt fra november.

Om snittmålingen var valgresultat, ville de to regjeringspartiene fått 46 mandater. Ved valget i fjor, oppnådde de 76. Dermed har regjeringspartiene mistet nesten hvert fjerde stortingsmandat siden valget.

En rekke profilerte politikere ville mistet stortingsplassen med et slikt resultat, for eksempel Sps Emilie Enger Mehl, Sandra Borch og Per Olaf Lundteigen. Aps Åsmund Aukrust, Stein Erik Lauvås og Mani Hussaini ville også røket ut, skriver Poll of polls. Det forutsetter at alle partier har lik relativ endring i alle fylker. Selv om de skulle ha fått støtte fra SV, Rødt og MDG, ville regjeringspartiene ha mistet flertallet.

Regjeringspartiene utfordres både fra høyre- og venstresiden. Både SV og Rødt går fram fra november – SV til et snitt på 9,3 prosent, mens Rødt får støtte fra 7,1 prosent av velgerne. Disse partiene ville til sammen hatt 30 mandater, ifølge desembertallene. Med en samlet oppslutning på 16,4 prosent ligger de ikke langt under Ap.

Størst fremgang fra november får Høyre. Partiet har steget jevnt og trutt siden i vår, og det går ytterligere fram i desember. Høyre får 32,4 prosents oppslutning i gjennomsnitt, noe som ville gitt 59 mandater. Fremskrittspartiet går litt tilbake fra november og ender på 12 prosent. Men de to partiene ville hatt 81 mandater, bare fire mandater unna å oppnå flertall alene.

Det er ellers små bevegelser for de minste partiene. Venstre får 4,7 prosent i gjennomsnitt, mens MDG og KrF fortsatt ligger under sperregrensa på henholdsvis 3,7 og 3,2 prosent.