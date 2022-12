Norge vurderer å ta fra Forsvarets utstyr og gi til Ukraina

NTB

Forsvarsministeren vil gi Ukraina mer militær støtte og åpner nå for å ta av utstyret som daglig er i bruk i det norske forsvaret.

Ukraina har fått store donasjoner av våpen og annet militært utstyr siden Russland angrep landet. Det har kommet fra fabrikk og lager. Nå kan det bli aktuelt å gi mer, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) til VG.

– Ukrainas behov for militært materiell er veldig stort, og det haster med å dekke behovene. Vi vurderer ytterligere donasjoner, nå også fra Forsvarets egne strukturer og beholdninger, sier Gram.

– Det kan hende at vi må tåle at Forsvarets egen beholdning er lavere enn det vi egentlig ønsker, for en periode, sier Gram.