Troms SV vil ha Bergstø som partileder

Kirsti Bergstø har kunngjort sitt kandidatur til ledervervet i SV. Mandag fikk hun støtte fra et flertall i fylkesstyret i Troms SV. Les mer Lukk

NTB

Flertallet i fylkesstyret i Troms SV går inn for at Kirsti Bergstø blir ny SV-leder, mens et mindretall stemte for Kari Elisabeth Kaski.