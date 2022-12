En av tre tror Hadia Tajik kommer tilbake i ledelsen til Arbeiderpartiet

NTB

En ny meningsmåling viser at 36,7 prosent tror Hadia Tajik kommer tilbake i Arbeiderpartiets ledelse.

Det er InFact som har gjennomført undersøkelsen for Nettavisen. 38,5 prosent tror ikke at 39-åringen vil komme tilbake i partiledelsen.

Tajik trakk seg som nestleder i vår etter flere kritiske pendlerboligsaker.

I den samme undersøkelsen svarer 30,1 prosent at de tror Trond Giske vil gjøre comeback i partiledelsen. 46,7 prosent tror at trønderen er ferdig i partiets toppledelse.

Valganalytiker Svein Tore Marthinsen har også størst tro på et Tadjik-comeback.

– Hun er jo på Stortinget fortsatt, selv om hun har trukket seg fra lederverv. Jeg tror det blir lettere for henne å komme tilbake, fordi det for henne er snakk om en sak om skatt som går over noe kortere tid. Mens Giskes sak handlet om andre mennesker og strakte seg over lang tid, sier han.