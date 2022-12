Nesten 100.000 velgere har gått fra Jonas til Erna

NTB

Nesten 100.000 velgere som stemte Ap i fjor høst, vil nå stemme Høyre, viser nye tall. Ap har tapt kampen om middelklassen, sier forsker til VG.

Målingene så langt i desember viser at Ap mister 119.000 av sine 2021-velgere til borgerlig side. Nær 100.000 av disse til Høyre alene, skriver VG.

Ap taper 33.000 velgere fra 2021 til SV og Rødt. Men lekkasjen til høyre er mye større. Totalt har regjeringspartiene Ap og Sp tapt 207.000 velgere fra 2021 til borgerlig side.

– For å beholde et flertall vil det være fornuftig å tekkes velgerne på høyresiden, men Aps politiske linje under Støre nok vært det motsatte, sier forskningsleder Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning i Oslo.

Hans valgforskerkollega Jonas Stein peker på det samme.

– Ap er i spagaten, hvor de lekker både til høyre- og venstresiden, og uten sammenligning mest til høyresiden. Støre må bestemme hvilken lekkasje det er viktigst å tette, til høyre eller til venstre, sier Jonas Stein, førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø.

Bergh sier mange i middelklassen trolig opplever at Støre og regjeringen ikke prioriterer dem.

– Dette er velgere Ap er avhengige av for å sikre flertall, sier han.