Ukrainsk prisvinner: Det russiske folk må stå ansvarlig for overlagte overgrep

Oleksandra Matvijtsjuk, som representerer den ukrainske organisasjonen Center for Civil Liberties (CCL) ble møtt med applaus tidlig i talen hennes, etter hun sa at det ukrainske språket nå for første gang ble hørt fra Nobel-talerstolen.

NTB

Den demokratiske verden har lukket øynene for Russlands ødeleggelse av sitt eget sivilsamfunn. Nå må Russland stilles til ansvar for sin ugjerninger i Ukraina, krever årets ukrainske fredsprisvinner.

Oleksandra Matvijtsjuk fra Senteret for sivile rettigheter i Kyiv sier i sin nobeltale at en stat som dreper journalister, fengsler aktivister eller oppløser fredelige demonstrasjoner utgjør en trussel, ikke bare for sine egne borgere. En slik stat utgjør en trussel for hele regionen og for verdensfreden.

– I flere tiår har russiske tropper begått forbrytelser i ulike land. Men de har alltid sluppet unna med det. Verden har ikke engang reagert med tilstrekkelig kraft på aggresjonen mot og annekteringen av Krym, som var det første tilfellet i sitt slag i Europa etter krigen. Russland trodde de kunne gjøre hva de ville.

Med overlegg

Matvijtsjuk sier at Russland nå med overlegg går inn for å skade sivile for å stanse den ukrainske motstanden og okkupere landet. Russiske tropper ødelegger bevisst boligblokker, kirker, skoler, sykehus, evakueringskorridorer fra områder som bombes, de plasserer folk i filtreringsleire, gjennomfører tvangsdeportering, kidnapper, torturerer og dreper mennesker i de okkuperte områdene.

– Det russiske folk vil stå ansvarlig for denne skammelige siden av sin historie og sitt ønske om å gjenopprette det tidligere imperiet med makt.

Fredsprisvinneren sier verden må slutte å late som om latente militære trusler er «politiske kompromisser». Hun mener den demokratiske verden er blitt vant til å gi innrømmelser til diktatorer.

– Dette er grunnen til at det ukrainske folkets vilje til å motstå den russiske imperialismen er så viktig. Vi vil ikke la folk i de okkuperte områdene bli drept og torturert, sier hun.

Ikke gi etter

– Menneskeliv kan ikke være et «politisk kompromiss». Å kjempe for fred innebærer ikke å gi etter for press fra den angripende part, det innebærer å beskytte mennesker mot den angripende parts brutalitet, sa Matvijtsjuk i sin nobeltale.

– I denne krigen kjemper vi for frihet i alle ordets betydninger, noe vi betaler den aller høyeste prisen for. Vi trenger ingen godkjennelse av vår rett til å bestemme vår egen identitet. Kampen vi fører i dag, er ekstremt viktig. Den former Ukrainas framtid. Vi må ikke bli et speilbilde av den staten som angriper oss, sier Matvijtsjuk fra Senter for sivile rettigheter.

Hun sier at hele den ukrainske nasjonen i år ventet på kunngjøringen av vinnerne av Nobels fredspris.

– Vi ser på denne prisen som en anerkjennelse av innsatsen til det ukrainske folket, som med stort mot har stått opp mot forsøkene på å ødelegge den fredelige utviklingen i Europa. Vi er stolte over at vi for første gang i historien får høre det ukrainske språket under denne offisielle seremonien, sier Matvijtsjuk.