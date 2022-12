Tidligere statssekretær fortalte ikke om tilknytning til McKinsey

NTB

Da tidligere statssekretær Sindre Beyer ble intervjuet av NRK om McKinsey-saken, kom det ikke fram at han selv jobber i et firma som har oppdrag for McKinsey.

Overfor Dagbladet benekter imidlertid Beyer, som var statssekretær ved Statsministerens kontor (SMK) under Jens Stoltenbergs regjeringstid, at han fikk betalt for å stille opp i Dagsnytt 18 fredag. Han var der for å snakke om kritikken mot rekrutteringen av tidligere McKinsey-ansatt Kristoffer Thoner.

I programmet betegnet Beyer ansettelsen av Thoner som «helt legitim og grei». Til Dagbladet sier Beyer, som er daglig leder i Try Råd, at han ikke stilte i programmet for å forsvare sin egen kunde.

– Selvsagt ikke, sier Beyer.

– Det er riktig at vi bistår med produksjon av McKinseys podkast, og det er offentlig kjent, legger han til.

Ifølge Dagbladet informerte verken programleder Sigrid Sollund eller Beyer selv om kundeforholdet mellom Try og McKinsey.

– Sindre Beyer var der fordi han er tidligere statssekretær ved Statsministerens kontor. Dagbladets opplysninger om kundeforholdet mellom McKinsey og Try var vi ikke klar over, det burde i så fall vi ha opplyst om, sier Knut Magnus Berge, samfunnsredaktør i NRK.

Det har blitt litt rabalder etter at statsminister Jonas Gahr Støre utnevnte den tidligere McKinsey-rådgiveren Kristoffer Thoner til statssekretær med ansvar for presse. Thoner har i utgangspunktet hemmelige kundelister og kan ikke fortelle Støre eller Statsministerens kontor (SMK) hvilke bedrifter han jobbet før.