Støre om McKinsey-saken: Håper det ender med full åpenhet

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier han er glad for at Kristoffer Thoner vil gå inn i en tøff og arbeidskrevende jobb på SMK.

NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) håper at han etter hvert får vite hvem hans nye statssekretær har jobbet for tidligere. Han angrer ikke på ansettelsen.

– Vi ønsker mest mulig åpenhet og helst full åpenhet rundt spørsmål om hvem han har jobbet for. Og jeg håper det kommer til å ende med det også her, sier Støre til NTB.

Det har blitt litt rabalder etter at Støre utnevnte tidligere McKinsey-rådgiver Kristoffer Thoner til presse-statssekretær.

Thoner har i utgangspunktet hemmelige kundelister og kan ikke fortelle Støre eller Statsministerens kontor (SMK) hvilke bedrifter han jobbet før.

Daværende kommunikasjonsrådgiver Kristoffer Thoner til venstre, under et besøk på Tou Scene i Stavanger i 2019 sammen med Støre.

– Kristoffer har en bakgrunn som er helt relevant. Han kommer ikke fra kommunikasjonsbransjen. Han kommer fra et firma som utreder økonomiske spørsmål for bedrifter. Det er altså en annen bransje. Han har bakgrunn som politisk journalist, som er relevant når du skal jobbe med kommunikasjon, og han har jobbet for meg før. Så jeg vet hva han står for, sier Støre.

Tøff og krevende jobb

Støre er overbevist om at Thoner vil gjøre en god jobb, og skammer seg ikke over ansettelsen.

– Overhodet ikke. Jeg er glad for at Kristoffer velger å gå inn i en arbeidskrevende og tøff jobb for noe han tror på. Vi deler verdigrunnlaget til Arbeiderpartiet og ønsker at det skal lykkes i politikken, sier statsministeren.

SMK har vært i kontakt McKinsey, som jobber med å få samtykke til å offentliggjøre Thoners tidligere kunder. Telenor og Amedia har allerede bekreftet at han har jobbet for dem.

Støre håper at statssekretæren etter hvert kan legge alle kortene på bordet om sine tidligere kunder.

– Det har jeg alltid ment, også i dette tilfellet. Jeg håper nå at det som er satt i gang overfor McKinsey, vil resultere i åpenhet også her, sier Støre.

Svarer LO-lederen

Torsdag gikk LO-leder Peggy Hessen Følsvik ut i Aftenposten og ba SMK rydde opp i saken.

– For meg er dette veldig enkelt. Det handler om to ting: Åpenhet og tillit, sa Følsvik

Støre svarer slik på den beskjeden:

– LO-lederen er som jeg opptatt av åpenhet, og jeg har lagt stor vekt på det også her. Og jeg håper at det vil avtegne seg at det blir åpenhet.

Statsministeren understreker at habilitetsreglene gjelder for alle som jobber i politikken, uansett om de har hemmelige kundelister.

– Hvis du jobber med en sak hvor du blir i tvil om din egen habilitet, så skal du fratre den saken. Det gjelder meg som statsminister, det gjelder mine rådgivere og det gjelder alle som jobber i regjeringssystemet, sier han.