Kirsti Bergstø stiller til valg som SV-leder

NTB

SV-nestleder Kirsti Bergstø bekrefter at hun stiller som kandidat til å overta som partileder, melder NRK

SV-leder Audun Lysbakken varslet i høst at han ikke tar gjenvalg og gir seg som partileder på vårens landsmøte.

Bergstø er hyppig nevnt som en av de mest aktuelle kandidatene til å ta over.

– Etter mange oppfordringer fra folk over hele landet, og etter en grundig vurdering, har jeg bestemt meg for å stille meg til disposisjon som lederkandidat, sier Bergstø til NRK.

Kaski vil unngå kamp om ledervervet

Nestleder Torgeir Knag Fylkesnes har tidligere sagt at det er svært lite sannsynlig at han ønsker å stille.

Kari Elisabeth Kaski, et annet navn som ofte nevnes som mulig partileder, har ikke kommentert offentlig om hun vil stille. Til VG sier hun at hun ikke ønsker å slåss for å bli partileder – skal hun stille, må det være fordi hun opplever å ha et flertall i ryggen.

– Det er enormt viktig. Jeg har ikke engang lyst å tenke på å gjøre det om jeg ikke opplever å ha nok støtte. Det handler om at jeg har ikke krefter til å gå inn i noen stor valgkamp i eget parti, sier hun til avisen.

Kaski har også en klar oppfordring om å få avklart lederspørsmålet i god tid før landsmøtet. Hun ønsker ikke å gå i noen kamp på landsmøtet, og mener kampvotering ikke er noen god måte å velge partileder på.

Håper på flere kandidater

Også Bergstø understreker at det er viktig for partiet med en ryddig og god prosess.

– Så er personvalg alltid politisk. Derfor er det en styrke om det er flere kandidater. Det kan jo hende at det kommer flere enn dem som er meldt til nå, det håper jeg for debatten sin del. Så vil alle som er kandidater til ledervervet i SV, være med i samme parti, så jeg tror dette kommer til å gå helt fint, sier hun.