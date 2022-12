Macron: Storstilt hydrogenledning fra Spania vil stå klar innen 2030

Hydrogenledning-prosjektet kommer samtidig som Europa sliter med å redusere sin avhengighet av russisk energi. Målet er at den skal være i stand til å transportere 10 prosent av EUs hydrogenforbruk innen 2030. Foto: J.M Fernandez / AP / NTB

NTB

Undervannsrørledning som skal føre hydrogen fra den iberiske halvøy til resten av Europa, vil være ferdig innen 2030, sier Frankrikes president Emmanuel Macron.

Rørledningen, som har fått navnet H2Med, er et enormt undersjøisk prosjekt foreslått av Spania, Frankrike og Portugal og skal frakte grønt hydrogen mellom Barcelona og Marseille.

– Den kommer til å bli den første store hydrogenkorridoren i EU, og prosjektet vil koste rundt 2,5 milliarder euro, tilføyde den spanske statsministeren Pedro Sánchez på en felles pressekonferanse med sin portugisiske kollega Antonio Costa og Macron etter samtaler i Alicante fredag.

– Vil være i stand til å transportere 10 prosent av EUs hydrogenforbruk

Rørledningsprosjektet kommer mens Europa sliter med å redusere sin avhengighet av russisk energi. Under samtalene ble det blant annet skissert et veikart og en tidslinje for å fullføre H2Med, som de håper vil bli delvis dekket av europeiske midler.

– Hydrogenledningen vil være i stand til å transportere 10 prosent av EUs hydrogenforbruk innen 2030, eller rundt to millioner tonn per år, fortsatte han.

Pressekonferansen ble holdt kort tid etter at det felles prosjektet ble formelt signerte i nærvær av EU-kommisjonens sjef Ursula Von der Leyen på sidelinjen av et regionalt EU-toppmøte.