Støres nye presserådgiver var McKinseys kontaktperson for NHO

NTB

Statsminister Jonas Gahr Støres nye presserådgiver, Kristoffer Thoner, var kontaktperson for NHO da han jobbet for konsulentselskapet McKinsey.

NRK skriver at NHO sto på Thoners kundeliste, men overfor VG avviser kommunikasjonsdirektør Nina Kraugerud Ertzaas i NHO dette.

– Thoner var kun i kontakt med oss i forbindelse med NHOs årskonferanse. Vi er ikke på hans kundeliste, skriver hun i en melding.

VG har bedt NHO utdype hva som er forskjellen på å inngå en kontrakt med noen og være en kontaktperson, og det å stå på en kundeliste, men hadde sent torsdag kveld ikke fått svar.

Møter og kontakt

I en epost til NTB skriver Ertzaas følgende:

– I forbindelse med NHOs årskonferanse 2022 ble det inngått en kontrakt hvor NHO engasjerte McKinsey til å holde et innlegg. I oppkjøringen til årskonferansen hadde NHO møter, epostutveksling og kontakt med McKinsey. Kristoffer Thoner var McKinseys kontaktperson. McKinsey forpliktet seg til å levere bakgrunnsdokumentasjon for presentasjonen, og McKinsey og NHO skulle stå sammen om innsalg til mediene i forbindelse med eventuelle medieuttak før og under konferansen.

Hun forklarer at McKinsey på grunn av en koronautsettelse la fram rapporten «Norge i morgen» før selve konferansen.

NHO brukte også McKinsey i forbindelse med rapporten «Grønne Elektriske verdikjeder», men Thoner var, så langt NHO kjenner til, ikke involvert i dette prosjektet. Hun gjør samtidig oppmerksom på at hun svarer på vegne av NHO sentralt og ikke har oversikt over eventuelle samarbeidsprosjekter med NHOs landsforeninger.

Opphevet taushetsplikt

Aviskonsernet Amedia bekreftet onsdag overfor NTB at de har brukt McKinsey på enkelte prosjekter og hatt Thoner som rådgiver.

– Vi i Amedia er opptatt av å være åpne og bekrefter derfor dette tidligere kundeforholdet. Vi har også informert McKinsey om at vi ønsker at de er åpne om vårt kundeforhold. Vi har det siste året ikke hatt bistand fra McKinsey, sa visekonsernsjef Gisle Torheim i Amedia.

McKinsey har også opphevet taushetsplikten for Thoner i forbindelse med hans oppdrag for Telenor. Det skjedde etter at Telenor samtykket til det, opplyste kommunikasjonssjef Robin Krüger i McKinsey onsdag.

Jobber med flere samtykker

McKinsey jobbet da med å få samtykke fra flere kunder.

– Vi har etablerte rutiner for å innhente samtykker fra våre klienter om å oppheve den kontraktfestede taushetsplikten. Gitt oppmerksomheten denne konkrete saken har fått, var vi allerede i gang med denne prosessen da vi fikk henvendelsen fra Statsministerens kontor, og Telenor er en av klientene som i dag har gitt samtykke til at vi kan opplyse om at Thoner har vært en del av et McKinsey-team som har arbeidet med dem, skrev kommunikasjonssjef Krüger.

Onsdag ble det kjent at Statsministerens kontor ba om å få innsyn i kundelistene til Thoner, som nylig ble utnevnt som statssekretær for statsminister Støre.

McKinsey pålegger vanligvis alle sine ansatte taushetsplikt om hvem de har vært konsulent for. Da Thoner ble utnevnt som statssekretær, møtte denne praksisen skarp kritikk, blant annet fra regjeringspartner Senterpartiet.