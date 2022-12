Nettangrep mot forsvarsdepartementet i Danmark

NTB

Et nettangrep har satt nettsidene til det danske forsvarsdepartementet og flere av forsvarets nettsider ut av drift torsdag.

Departementet skriver på Twitter at problemene skyldes et tjenestenektangrep (DDoS), som fører til at serverne overbelastes.

I tillegg til departementets nettsider, er sidene til den danske etterretningstjenesten og Center for Cybersikkerhet slått ut. Tidligere på dagen var også forsvarets nettsider utilgjengelige, men de var oppe igjen ved 19.30-tiden.

Det ble først antatt at forsvarets nettsider hadde tekniske problemer, før det ble fastslått at det var snakk om et angrep. Forsvarets IT-tjeneste jobber torsdag kveld for å stanse det eksterne angrepet.

Departementet sier problemene ikke får operative konsekvenser for forsvaret og at de ikke kjenner til andre problemer enn nettsidene som er midlertidig nede.