Fire av ti har liten tillit til Jonas Gahr Støre

Statsminister Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet og Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet får begge liten tillit i en ny måling. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

NTB

Over 40 prosent oppgir at de har liten tillit til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), ifølge en måling Kantar har utført for TV 2.