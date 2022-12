Norge har vedtatt et pristak på russisk olje

– Norge fortsetter å stå sammen med EU og andre allierte om sanksjonene mot Russland, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

NTB

Norge har innført et pristak på 60 dollar per fat for råolje fra Russland, opplyser Utenriksdepartementet.