Schengen-ja til Kroatia – Romania og Bulgaria slipper ikke inn

Torsdag ga de eksisterende Schengen-landene grønt lys for at Kroatia blir en del av den passfrie sonen fra 1. januar.

NTB

Kroatia blir fra 1. januar med i det passfrie Schengen-samarbeidet, mens Romania og Bulgaria har fått nei på sine søknader, opplyser EU.

– Det siste steget er fullført! EU-rådets beslutning er tatt – det er nå formelt bekreftet at Kroatia slutter seg til Schengen fra 1. januar 2023, tvitrer Kroatias EU-delegasjon.

Det er første gang på over et tiår at Schengen-området utvides, noe som krever at alle de eksisterende landene sier ja. Det var ventet at Kroatia ville bli godkjent som Schengen-land nummer 27.

Varslet veto

Det kom også et tydelig signal før møtet om at Bulgaria og Romania ikke kunne regne med å bli med denne gangen. Østerrikes innenriksminister Gerhard Kramer ga beskjed om at han ville legge ned veto mot å inkludere de to landene lengst i sørøst. Han begrunnet dette med tiltakende problemer med migrasjon. Også Nederland har vært skeptiske til å la alle de tre landene bli med.

Frankrikes innenriksminister Gérald Darmanin mener på sin side at Schengen-medlemskap ville styrket beskyttelsen av yttergrensen.

– Landene er europeiske, og de har gjort en stor innsats for å beskyttes sine ytre grenser. Den beskyttelsen kan styrkes hvis de kommer med i Schengen, sa han til det danske nyhetsbyrået Ritzau før møtet.

Skuffet kommissær

EUs innenrikskommissær Ylva Johansson sier hun er skuffet over at utvidelsen bare omfatter ett av de tre søkerlandene.

– Romania og Bulgaria fortjener å bli fullverdige medlemmer av Schengen, og innsatsen fortsetter for at dette kan skje i løpet av de neste to årene, sier hun.

Schengen-området består i dag av 26 europeiske land, inkludert Norge. Mellom disse landene er det vanligvis ikke passkontroll.