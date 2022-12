Skattesmell på 262.176 kroner for Trond Giske

NTB

Tidligere Ap-nestleder Trond Giske slutter seg til rekken av politikere som har fått en ekstra skatteregning som følge av pendlerboligsaken på Stortinget, ifølge TV 2.

Den ekstra skatteregningen for den forhenværende stortingsrepresentanten beløper seg til 262.176 kroner, skriver TV 2.

Bakgrunnen for vedtaket skal være at Giske leide ut deler av sin bolig i hjembyen Trondheim, noe som skulle ført til at han skattet av pendlerboligen fra Stortinget. Alt i alt mener Skatteetaten at Giske innrapporterte 563.803 kroner for lite i inntekt.

– Mine pendler- og skatteforhold er helt i tråd med veiledningen Skatteetaten har gitt både til meg og Stortinget, og helt i tråd med Stortingets regler, skriver Giske i en tekstmelding til NTB.