Ungarn fortsetter å blokkere EU-hjelp til Ukraina

NTB

Ungarn står fast på sitt nei om felles EU-støttet til Ukraina på 18 milliarder euro. Dermed må de øvrige EU-landene se etter en alternativ løsning.

På et finansministermøte i Brussel tirsdag var det et visst håp om at Ungarn ville bli med på et enstemmig vedtak om en hjelpepakke verdt nærmere 190 milliarder kroner. Den ungarske regjeringen sto imidlertid på sitt nei.

Tsjekkia, som har formannskapet i EU, forventer at det i løpet av få dager vil komme et forslag til en alternativ løsning som ikke krever enstemmighet. Dermed kan de 26 andre medlemslandene gå videre i prosessen uten Ungarn.

– EUs troverdighet står og faller på at vi gjennomfører de beslutningen vi har tatt. Derfor er støtten til Ukraina og landets befolkning ufravikelig, sa Nederlands finansminister Sigrid Kaag etter møtet.

Ungarns nei kommer parallelt med at EU holder tilbake utbetalinger til landet, på grunn av manglende reformer. Et vedtak om å betale ut pengene må fattes innen 19. desember.

For to uker siden vedtok Ungarn å gi direkte støtte til Ukraina verdt 187 millioner euro

– Vi vil gi det som ville vært Ungarns andel, bilateralt i stedet for gjennom en nytt felles EU-lån, skrev en talsperson for statsminister Viktor Orban på Twitter den gangen.