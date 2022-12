Sp-topp reagerer på hemmelig kundeliste for Støres statssekretær

– Når en tidligere arbeidstaker blir folkevalgt eller går inn i en politisk rolle, burde de tillate at kundelisten blir åpen for offentligheten, mener parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad. om statsminister Jonas Gahr Støres nye statssekretær. Foto: Terje Pedersen / NTB

Parlamentarisk leder i Senterpartiet Marit Arnstad reagerer på hemmelighold av kundelisten til statsminister Jonas Gahr Støres (Ap) nye statssekretær.

– Dette handler ikke bare om personen som har listen, men også den tidligere arbeidsgiveren som må anerkjenne at det er behov for en større grad av åpenhet her i det norske demokratiet, enn for eksempel i USA, sier Arnstad til TV 2.

Kanalen meldte fredag at det er hemmelig hvem Støres nye statssekretær, Kristoffer Thoner, har jobber for som konsulent i McKinsey.

Kundelisten Thoner hadde som konsulent blir holdt hemmelig på grunn av selskapets regler.

– Når en tidligere arbeidstaker blir folkevalgt eller går inn i en politisk rolle, burde de tillate at kundelisten blir åpen for offentligheten, sier Arnstad.

Støre har selv uttalt til TV 2 at han ikke vet hvilke kunder Thoner har hatt i jobben som konsulent, men at strenge habilitetsregler fortsatt vil gjelde for ham.