Kreml: – Pristak på olje påvirker ikke offensiven i Ukraina

NTB

Russiske myndigheter hevder at vestlige lands pristak på russisk olje ikke kommer til å påvirke landets evne til å krige i Ukraina.

– Russlands økonomi har alt nødvendig potensial til å oppfylle det som trengs og kreves for å fortsette spesialoperasjonen. Disse tiltakene kommer ikke til å påvirke det, sier Kremls talsmann Dmitrij Peskov mandag.

Samme dag trådte EUs nye, delvise importforbud mot russisk olje i kraft. Det samme gjorde et pristak på 60 dollar per fat for russisk olje, et tiltak som også G7-landene og Australia stiller seg bak.

Blant eksperter er det uenighet om hvor hardt tiltakene kommer til å ramme.

Verdens nest største oljeprodusent etter USA

– Selv om tiltakene helt sikkert kommer til å merkes av Russland, kommer slaget også til å bli mildnet av Russlands besluttsomhet når det gjelder salg av olje til andre markeder som India og Kina, skriver næringslivsmagasinet Forbes i en analyse.

Russland er verdens nest største oljeprodusent etter USA. Landets myndigheter sa søndag at de ikke godtar pristaket, og at de hvis nødvendig, kommer til å kutte oljeproduksjonen.

Målet med sanksjonene er å få Russland til å fortsette eksport av olje til omverdenen, men uten at landet tjener så mye på oljen som før. Tanken er at landet skal få mindre penger til sitt krigsmaskineri i Ukraina.