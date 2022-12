Bjørnar Moxnes om Rødts fremgang: – Regjeringen innfrir ikke forventningene til folk

– Det forventes at Ap tar kontroll over krisene. Ikke minst når et land som Norge egentlig er selvforsynte med ren vannkraft. Da blir veldig mange skuffet og setter seg på gjerdet, sier Rødt-lederen.

Det siste året har vært en real opptur for Bjørnar Moxnes og hans parti Rødt. Ved valget i fjor klarte det lille partiet til venstre for første gang å komme seg over sperregrensen da de endte med 4,7 prosents oppslutning.

Det ga åtte mandater på Stortinget. Det betydde at Moxnes, som de siste årene har vært alene-representant for Rødt, stemt inn fra Oslo, kunne ta med seg syv kolleger på tinget.

Bjørnar Moxnes (R) i muntlige spørretimen i Stortinget. Les mer Lukk

Men Rødt opptur stoppet ikke der. De har det siste året klatret høyt på meningsmålingene, og i den nyeste meningsmålingen, gjennomført av Opionen for Altinget og ABC Nyheter, får de hele 9,5 prosent. Det ville gitt 19 mandater på Stortinget, om det hadde vært valg i dag.

Rødt-lederen mener at mye av fremgangen skyldes at regjeringen ikke har innfridd forventningene til folk.

– Forventes at Ap tar kontroll over krisene

– Jeg tror regjeringen sliter fordi vanlige folk forventer mye mer av Ap og Sp, sier Moxnes.

Det er spesielt strømkrisen han tror har påvirket velgerne.

– Det forventes at Ap tar kontroll over krisene. Ikke minst når et land som Norge egentlig er selvforsynte med ren vannkraft. Da blir veldig mange skuffet og setter seg på gjerdet.

Moxnes mener det sitter i ryggmargen til det norske folk at Norge har kontroll på egen kraft. Rimelig strøm har vært et viktig konkurransefortrinn for Norge, og skapte det norske industrieventyret, sier Moxnes.

Rødt har vært veldig høylytt i strømpris-diskusjonen, og har i over et år tatt til orde for nasjonal styring og kontroll over krafteksporten og regulering av eksporten.

I tillegg kjemper de for å få igjennom en makspris på strøm, på 35 øre per kilowattime.

Står fast ved Nato-nei

Etter en enorm fremgang på målingene på nyåret, opplevde Rødt en liten nedgang etter Russlands invasjon av Ukraina.

Partiets holdning til Nato var trolig årsaken til nedgangen mener eksperter.

Ni måneder etterpå har ikke partiets holdning endret seg.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Leder i Rødt, Bjørnar Moxnes, under markeringen på Eidsvolls plass i protest mot de høye strømprisene. Les mer Lukk

– Vårt Nato-standpunkt ligger fast og vi er imot Nato fordi vi mener Norge bør stå utenfor stormakts-allianser, sier Moxnes.

– Som Nato-medlem har vi også deltatt i en rekke folkerettsstridige kriger som har destabilisert store regioner og skapt store flyktningestrømmer og vanskeligheter i de rammede områdene. I tillegg har vårt eget forsvar blitt nedbygd for til fordel for store angrepskriger i utlandet.

Moxnes påpeker også at Nato ikke styres av 30 demokratier og sier at flere medlemsland har uttrykt bekymring for at totalitære styresmakter som Tyrkia og Ungarn er medlem, og har veto-makt.

I stedet for Nato ønsker Rødt et nordisk forsvarssamarbeid.

– Vi har mange flere felles interesser med de nordiske landene, enn for eksempel stormakten USA. Og bare om to år kan det landet være ledet av en forholdsvis ustabil president.

– Mener du da Donald Trump?

– Ja, Trump eller lignende.

Dette ville de gjort annerledes enn SV

Rødt gikk til valg på å få i stand en samarbeidsavtale med en ny regjeringen. Det fikk de ikke. I stedet ser regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet til SV når de skal forhandle om budsjettforlik. Det mener Moxnes går ut over de som har det minst.

– Vi skulle gjerne sittet rundt det bordet (forhandlingsbordet, journ.anm). Det tror jeg ville hjulpet de som har minst. Både fordi vi ønsker å øke minsteytelsene, men også kutte regningsbunken til folk flest, sier Moxnes til ABC Nyheter.

– Jeg tror det ville vært bra for folk flest hvis vi var der, men det er regjeringens valg. I stedet får vi presse på utenifra, og det gjør vi!

– Hva ville dere ha gjort annerledes enn SV i forhandlingene?

– Vi ville for eksempel gitt 12.000 kroner mer i året til de på sosialhjelp. Syke og uføre lever i fattigdom, og slik kan vi ikke ha det her i Norge.

– Gjennom flere tiår har skiftende regjeringer holdt ytelsene så lave at når prisene og renta går i været så rammer det hundretusener av mennesker som må leve i usikkerhet. Det må vi ordne opp i, slår Moxnes fast.

Har lært av andre «juniorpartier»

Det var uaktuelt både for statsminister Jonas Gahr Støre og Moxnes at Rødt skulle inn i regjeringen etter valget i fjor.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Rødt-leder Bjørnar Moxnes møter AP-leder Jonas Gahr Støre på Stortinget. Begge parter var enige om at Rødt ikke skulle inn i regjeringer etter valget i 2021. Les mer Lukk

– Vi gikk til valg på en samarbeidsavtale med en ny regjering – vi vil jo ha gjennomslag for politikken vår. Men i fjor sa vi nei fordi vi har sett på KrF, Venstre og også SV, at man som «juniorparti» kan ende opp med å forvalte det store partiets politikk.

– Finnes det mulighet for at Rødt vil søke om regjeringsmakt i fremtiden? Kanskje allerede i 2025?

– Om vi går for regjeringsmakt i 2025 er helt opp til landsmøtet å bestemme, sier Moxnes.

Sender oppfordring til regjeringen

I helgen avholdes Rødts landsstyremøte. I talen sin sier Moxnes han vil rette en utfordring til regjeringen.

– De 100 mandatene vi fikk inn etter forrige valg fordi folk ønsket et skifte må komme sammen og fikse dette. Det haster! Og det er mye vi kan gjøre allerede før jul, sier Moxnes.

Rødt har allerede lagt frem et forslag om å gi 1000 kroner ekstra i sosialhjelp nå før jul. I tillegg vil de gi 10 millioner mer til brukerstyrte frivillige aksjoner, og doble støtten til organisasjoner som Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon.

– Dette er en julegave som burde være selvsagt, som ikke utgjør så mye og som hele Stortinget bør kunne stille seg bak, legger Moxnes til.

Moxnes synes generelt det er en skam at folk som sliter å betale regningene sine er avhengig av frivillighet.

– Her må velferdsstaten stille opp! mener Rødt-lederen.

Flere vegrer seg også for å til Nav for å be om hjelp. De er redde for å bli tvunget til å selge hus og bil for å få hjelp. Dette mener Rødt bør gjøres noe med.

– Nav må kutte disse unødvendige kravene for å innvilge sosialhjelp. En slik ordning var det under coronapandemien, og den mener vi bør gjeninnføres permanent. Et slikt forslag håper jeg vi kan få flertall for.