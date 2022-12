Trine Skei Grande blir ny styreleder for Oslo Museum.

NTB

Tidligere Venstre-leder og kulturminister Trine Skei Grande er valgt til ny styreleder for Oslo Museum.

Grande tiltrer som styreleder ved nyttår.

– Vi er svært glade for at Grande har sagt ja til å lede styret etter Bernt Bull, sier Astri M. Lund, leder i Samarbeidskollegiet for Oslo Museum.

– Grande har både et sterkt engasjement for og kunnskap om dagens Oslo og Oslos historie, hun har styreledererfaring fra mange ulike sektorer og en unik politisk erfaring som vil være uvurderlig for Oslo Museum i årene som kommer, sier Lund videre.

Trine Skei Grande var Venstre-leder fra 2010 til 2020. Hun var kultur- og inkluderingsminister fra januar 2018 til januar 2020.

Grande tar over som styreleder på Oslo Museum etter Bernt Bull, som har vært styreleder de siste ti årene.