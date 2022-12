Vedum: – 2022 vil markere en ny tid

NTB

Det er en tid før og en annen tid etter 2022, mener finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Torsdag, på sin egen 44-årsdag, gikk Vedum opp på Stortingets talerstol for å forsvare statsbudsjettet for neste år, som regjeringen vil få flertall for sammen med SV.

Vedum tok først et skritt tilbake til 9. november 1989, da Berlinmuren falt.

– 24. februar 2022 er også en dato vi vil huske, sa Vedum med henvisning til datoen da Russland gikk til angrep på Ukraina.

– Definerende

– Når vi sitter og diskuterer, tenker vi ikke godt nok gjennom hvor definerende denne datoen er. Vi kommer til å måtte gjøre helt andre prioriteringer i tiåret vi har framfor oss, enn i tiåret vi har bak oss, fastslo finansministeren fast.

For heretter må Forsvaret få mer. Ukrainske flyktninger vil koste. Samtidig skyller eldrebølgen over landet, mens prissjokk og inflasjon og frykt for renteøkninger hindrer regjeringen i å fiske opp friske milliarder fra oljepengekassen.

Stort finansieringsbehov

– Vi hadde et veldig stort finansieringsbehov da vi startet å jobbe med dette budsjettet, konstaterte Vedum.

– Da hadde det vært naturlig for de fleste å øke oljepengebruken. Men for å få kontroll på prisveksten måtte vi redusere den med 18 milliarder kroner. Det er den prioriteringen vi nå gjør. For trygghet er det viktigste.

– I tillegg har vi klart å gi rom for nye, tunge satsinger som vil utvikle Norge, sa han.