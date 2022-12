De rødgrønne leder på ny meningsmåling i Sverige

Tross at hun tapte regjeringsmakten, gir meningsmålingen til SCB Socialdemokraternas Magdalena Andersson grunn til å smile.

NTB

Mindre enn to måneder etter at en borgerlig regjering tok over i Sverige har de fire rødgrønne partiene 52 prosent på en ny meningsmåling.