Støre sier Ap-krisen ikke var tema i middag med Stoltenberg

Nato-sjef Jens Stoltenberg. Foto: Alexandru Dobre / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Jonas Gahr Støre røper at det har en personlig oppside for ham at Jens Stoltenberg fortsatte i Nato. Men han spør ikke gamlesjefen om råd for å snu målingene.