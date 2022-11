Erna Solberg klart foran Støre på ny statsministermåling

NTB

Erna Solberg er en klart mer populær statsministerkandidat enn Jonas Gahr Støre, ifølge en ny måling.

50 prosent av norske velgere mener Høyre-leder Erna Solberg er best egnet til å være statsminister. Bare 29 prosent peker på Ap-leder Jonas Gahr Støre. Resten svarer at de ikke vet i målingen Norstat har gjort for Aftenposten og NRK.

Også de rødgrønne velgerne viser lite begeistring for Støre, skriver Aftenposten.

I en tilsvarende måling fra august svarte 49 prosent at de ville ha Solberg, mens 31 prosent ville ha Støre.

Senterpartiets velgere kan like gjerne tenke seg Solberg som Støre, mens både hos Rødt og MDG svarer halvparten eller mer «vet ikke» eller Solberg.