Opposisjonen kritiserer luftambulanseoppkjøp

NTB

Høyre mener det er uheldig at ukjente eiere er i ferd med å overta luftambulansetjenesten i Norge. Også flere andre partier ber om svar fra regjeringen.

– Det er uheldig at man har havnet i en situasjon der man ikke vet hvem som er reelle eiere av et selskap som drifter kritisk viktige tjenester på oppdrag for fellesskapet, sier Tone Trøen (H), som er leder av helsekomiteen på Stortinget til Dagens Næringsliv.

Samtidig peker hun på at Babcock, som driver tjenesten, driver redningstjenester i flere land. I tillegg er de nye eierne, fondsforvalterne Ancala, underlagt britiske regler.

– Nok en gang får vi bekreftet hvorfor en så grunnleggende tjeneste som luftambulanse bør være en offentlig driftet tjeneste. Vi er helt avhengig av at vi trygge på at disse tjenestene leverer, sier SVs helsepolitiske talsperson Marian Hussein.

– Frp er ikke skeptiske til at utenlandske selskaper kan ha eierskap i Norge, men når det kommer til kritiske samfunnstjenester som er en del av beredskapen vår, så må vi sørge for kontroll og forsikre oss at tjenestene er gode nok, uavhengig av hvem som eier og driver dem, sier Morten Wold (Frp).

DN skrev fredag at Babcock, som driver luftambulanse i Norge fram til 2025, har solgt virksomheten til britiske Ancala Partners. Disse skal ta over driften i løpet av året, men den reelle eieren er ukjent. Luftambulansetjenesten har hyret advokatfirmaet Bahr til å gjøre en risikovurdering. I bestillingen skriver de blant annet at de er svært opptatt av at de nye eierne ikke står på noen sanksjonsliste eller har tilknytning til Russland.