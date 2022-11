Hermstad valgt til MDG-leder med syltynn margin

NTB

Med én stemmes overvekt ble Arild Hermstad lørdag valgt til ny partileder for MDG på et ekstraordinært landsmøte. Lan Marie Berg ble ny nestleder.

Hermstad har fungert som partileder siden Une Bastholm i august kunngjorde at hun trakk seg. Valgkomiteen hadde innstilt på at Hermstad skulle fortsette som leder.

Kristoffer Robin Haug stilte også som lederkandidat. Kampvoteringen ble rekordjevn. 102 stemte på Hermstad, 101 på Haug og én stemte blankt.

Kristoffer Robin Haug manglet én stemme på å bli MDG-leder. Les mer Lukk

– Må debrife

Hermstad pustet lettet ut etter voteringen, og takket så mye for tilliten. Han la ikke skjul på at ledervalget ble en thriller.

– Jeg tipper både Kristoffer og jeg har behov for å debrife, det var ganske close, sa Hermstad etterpå.

Samtidig beskrev han prosessen med å velge ny leder som god og konstruktiv. Det har bidratt til å vise fram MDGs politikk, mente han.

– Jeg er veldig glad for å få den tilliten fra alle som har stemt på meg. Jeg er også glad for alle som har stemt på Kristoffer og den debatten vi har hatt i forkant, sa Hermstad.

Hermstad understreket at den nye partiledelsen skal se hele partiet, prioritere flere politikkområder, og at de vil være opptatt av å «komme seg ut av Oslo-gryta». Både Hermstad og Haug har lagt vekt på at MDG må nå ut til distriktene og bli kvitt stempelet som et storbyparti.

– Nå er jobben vår å bygge partiet videre og samle oss som ett parti, sa han.

Ekstra sjekk

Det var satt av en knapp time til landsmøtet, som ble holdt i et møterom på Stortinget. De fleste delegatene fulgte møtet via skjerm og voteringen foregitt også digitalt.

Da voteringen var klar, ble det noe utsettelse da ordstyrerne tok en ekstra runde for å sjekke at bare delegater med stemmerett hadde fått votere. MDG bekrefter overfor NTB at voteringen var i orden.

– De sjekket en ekstra gang siden det var så jevnt, sier kommunikasjonssjef Nils Mørk.

Kristoffer Robin Haug stiller seg bak den nyvalgte partiledelsen. Han skriver i en tekstmelding til NTB at de sammen skal ut og vinne lokalvalget neste år.

– Jeg vil gjerne gratulere Arild med seieren og takke alle i partiet som har bidratt til å vise at et politisk ledervalg kan være en positiv prosess for et parti der vi skal finne fram til hva vi ønsker av retning og egenskaper for ledelsen, skriver Haug.

Takket for tilliten

Hermstad ble av valgkomiteen beskrevet som «en selvfølgelig autoritet» i klima-, solidaritets-, miljø- og naturspørsmål. De pekte også på hans ledererfaring. Støttespillerne hans viste også til at han når gjennom i mediene og er en god kommunikator.

– Arild er den suverent beste kandidaten, sa valgkomiteens leder Trude Thy da hun redegjorde for komiteens beslutning.

Hermstad har sittet som nestleder siden han ble valgt på partiets landsmøte i april 2020. I perioden 2018–2020 var han partiets nasjonale talsperson sammen med Une Bastholm. Han har også fungert som byråd i Oslo, dels for miljø- og samferdsel, dels for byutvikling.

Han er ellers mest kjent for å ha ledet organisasjonen Framtiden i våre hender fra 2001 til 2017.

Berg ny nestleder

Ettersom Hermstad tar steget opp som partileder, sto vervet som nestleder ledig. Den eneste kandidaten var Lan Marie Berg. Hun ble valgt ved akklamasjon.

Lan Marie Berg ble valgt til nestleder i Miljøpartiet De Grønne. Les mer Lukk

– Vi er ikke med i politikken fordi det er lett, men fordi vi trengs, sa Berg. Hun fremhevet at MDG aldri skal slutte å kjempe for klima, men trakk også fram andre politikkområder som solidaritet.

– Vi er et lite parti, men vi er sterke. Sammen kan vi skape håp og endring, sa Berg, og understreket at hun er toppmotivert til vervet som nestleder. Hun ble også valgt som partiets stedfortreder.