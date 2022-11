LO-topp mener Jonas Gahr Støre ikke er rette mannen for Ap

NTB

Arbeiderpartiet mister flere og flere velgere. På LO Stats kartellkonferanse på Gol kan partileder Jonas Gahr Støre vente seg veldig klare tilbakemeldinger.

– For å være ærlig så mener jeg at Jonas Gahr Støre ikke er rette mannen for fagorganiserte og arbeiderbevegelsen. Hans Ap har tradisjonelt vært partiet for våre medlemmer, ikke nå lenger, sier forbundsleder Rolf Ringdal i LO-forbundet Norsk Lokomotivmannsforbund til VG.

Selv er han en av de få forbundslederne i LO som ikke er partimedlem, men som er partipolitisk uavhengig.

– Jeg skal love deg at våre folk kommer til å fortelle Støre at det er på tide å jobbe for alle dem der ute på grasrota i arbeiderbevegelsen, bekrefter leder Jane B. Sæthre i Norsk Jernbaneforbund.

Stemningen i LO er spesielt laber etter at regjeringen ønsker å utrede en sammenslåing av Vy og Flytoget samtidig som Jernbanedirektoratet vil at Flytoget skal overta seks av de sentrale togstrekningene på Østlandet.