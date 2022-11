Fagforeninger kritisk til at lakseselskaper droppet Vedum-møte

NTB

Både Industri Energi og Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) er kritisk til at lakseselskaper droppet et møte om lakseskatten med finansministeren.

– Det syns jeg er forferdelig dårlig oppførsel, sier leder Frode Alfheim i fagforeningen Industri Energi til E24.

Han peker på at arbeidslivet har en modell der partene snakker sammen når man skal diskutere rammebetingelser.

– Hadde næringen bedt om et møte med regjeringen og ikke fått det, tror jeg det ville blitt et ramaskrik uten like. I et partssamarbeid så må alle partene stille opp, sier han videre.

– Kleint

Både finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) inviterte de fem største oppdrettsselskapene til et møte for å diskutere den omstridte grunnrenteskatten fredag. Verken Mowi, Salmar, Lerøy, Austevoll Seafood eller Cermaq møtte opp. Isteden var det bransjeorganisasjonene for sjømatnæringen, Sjømat Norge og Sjømatbedriftene, som måtte greie ut om utfordringene med lakseskatten.

– Det syns jeg er kleint. Vi er vant til å stille opp når det er ting som angår oss. Det burde også lederne i disse selskapene gjøre. De har jo ansatte, og det må jo være viktig for dem å møte regjeringen og diskutere dette ansikt til ansikt, sier leder Ulf Madsen i FLT til avisen.

Selv sa Vedum til NTB torsdag at det var «dumt og overraskende» at selskapene ikke ville møte ham. Vedum er imidlertid åpen for å møte selskapene på nytt dersom de ønsker det.

Normprisorgan

Oppdrettsnæringen har anmodet om at hele grunnrenteskatten må utsettes. Argumentet har vært at det krever mer tid å få på plass en god modell. Utspillet ble fredag blankt avvist av Vedum. Grunnrenteskatten vil bli innført fra årsskiftet, som planlagt.

– Sånn blir det, sa Vedum.

Næringen har motsatt seg at den såkalte normprisen legges til grunn når bedriften skal skattlegges. Normprisen er knyttet til en spotpris på børs, men er ikke nødvendigvis den samme prisen som selskapene betaler for fisken. Dermed mener selskapene at de risikerer å betale mer skatt enn de egentlig skal.

Fredag la Vedum fram en alternativ løsning på bordet: Et uavhengig normprisorgan skal sette prisen.

– Det er blitt stilt spørsmål ved om det er de reelle prisene som legges til grunn. Der kan et normprisråd bidra til å gi trygghet om at det er riktige priser som blir brukt, sa Vedum til NTB.

Avviser at avslag

Administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge sier at problemstillingen angår hele industrien. Han sier at de har fått positive tilbakemeldinger fra små selskaper om at det var nettopp bransjeorganisasjonen deres som var til stede på møtet.

Ystmark avviser overfor E24 at selskapene avslo invitasjonen til møtet. Han peker på at det er vanlig i bransjesaker at bransjeselskapene representerer hele bransjen.

– De har ikke avslått invitasjonen, de har henvist til at Sjømat Norge er deres organisasjon, og representerer dem i møtet, sier Ystmark.