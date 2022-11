Eide: Klimaforhandlinger fremdeles ikke i mål

NTB

Klimaforhandlingene i Egypt kan dra ut på overtid. Det siste forslaget er ikke nok til å nå 1,5-gradersmålet, ifølge klima- og miljøministeren.

FNs klimatoppmøte COP27 skal etter planen avsluttes fredag. Mange uløste spørsmål og vanskelige stridstemaer gjør at møtet kan komme til å vare lenger enn planlagt.

– Det utkastet som kom i går, ville ha svekket det som kom i Glasgow. Men det er det ingen grunn til å tro at det blir flertall for, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) på Politisk kvarter i NRK.

– Det er et stort flertall av landene her som ønsker å være tydelige på at vi ikke må svekke klimamålet på 1,5 grader. Tvert imot må vi både bekrefte og forsterke innsatsen, sier han.