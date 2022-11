MDG: Regjeringen ser ut som en gjerrigknark

NTB

MDG sammenligner regjeringen med Onkel Skrue som ikke vil dele på rikdommen. Selv vil MDG bruke alt av ekstra olje- og gassinntekter i utlandet.

Anklagen kom fra stortingsrepresentant Lan Marie Berg da partiet la fram sitt alternative statsbudsjett torsdag.

– Internasjonalt ser den norske regjeringen akkurat nå mest ut som en gjerrig Onkel Skrue som sitter i pengebingen og ikke vil dele på rikdommen sin.

I sitt budsjett vil de sette av 1.900 milliarder kroner til et solidaritetsfond. Det skal brukes til gjenoppbygging av Ukraina, hjelpe Europa gjennom krisen og til bistand i fattige land.

Summen skal være den samme som Norge trolig kommer til å tjene ekstra på olje og gass som følge av krigen i år og neste år.

– Disse ekstra pengene er krigsprofitt og tilhører ikke oss alene, sa Berg.

Dropper ekstra skatt på kraft

MDG mener regjeringen er på feil kurs når den vil øke skattleggingen av fornybar energi fra vann og vind. De vil droppe regjeringens planer om grunnrenteskatt og i stedet innføre en omstillingsavgift på olje og avvikle den gunstige skattepakken som oljeindustrien fikk under pandemien.

I sitt alternative budsjett foreslår partiet også en kraftig omfordeling, gjennom å hente inn 15 milliarder kroner mer i skatt fra dem med høye inntekter (over 800.000 kroner) og formue. Samtidig skal de med lave inntekter få lavere skatter.

Flat strømstøtte

I stedet for strømstøtteordningen regjeringen har innført, vil partiet dele ut de ekstra kraftinntektene til staten flatt til alle innbyggere. Det vil gi 10.000 kroner til hver person. Dessuten vil de bruke 3 milliarder kroner på å dekke opptil halvparten av kostnadene folk har til solceller på tak, etterisolering, utskiftning av vinduer og varmepumper.

Barnetrygden skal økes, og det bør innføres et nasjonalt reisekort: For 500 kroner skal du kunne reise så mye du vil på buss, tog og bane. Det koster over 3 milliarder kroner.

MDG legger også inn 10 milliarder ekstra på tiltak som skal redde natur og klima, inkludert en satsing på havvind.

Partiet vil bruke 58,2 milliarder flere oljekroner enn det regjeringen har lagt opp til i sitt forslag til statsbudsjett. Men MDG understreker at de fortsatt holder seg innenfor handlingsregelen og hevder den økte oljepengebruken ikke vil påvirke aktivitetsnivået i økonomien og dermed inflasjonen.