Støre håper politiet følger opp hets mot AUF-lederen etter Giske-kritikk

NTB

En del av hetsen mot AUF-leder Astrid Hoem etter at hun kritiserte Trond Giske, er grov, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han håper politiet følger opp.

– Det er nok et bevis på at det koster å stå i førstelinjen i den norske samfunnsdebatten. Det er en ubehagelig realitet at særlig yngre kvinner er mer utsatt. Mye av det jeg leser, er grovt. For min del handler det om å gi støtte til Astrid og alle andre som står i samfunnsdebatten, og ta sterkt avstand fra det, sier statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre til Dagsavisen.

Astrid Hoem pekte på Trond Giske som en del av Arbeiderpartiets problem i NRKs Debatten i forrige uke. Etter det har hun blitt utsatt for grov hets. Både på AUFs Facebook-side, på Hoems egen side og i uavhengige støttegrupper for Trond Giske har det kommet grove karakteristikker av AUF-lederen.

– Noe av det er i kategorien at jeg håper politiet følger det opp. Det er truende. Vi kjenner til historier der folk har blitt oppsøkt av politiet og svarer at «det ikke var ment sånn», men det skrives sånn. Det er uakseptabelt, sier Støre.

Også Trond Giske tar avstand fra hetsen.

– Personangrep og hets er en av de største truslene mot demokrati og deltakelse. Det må ta slutt, er blant det han skriver i et innlegg på Facebook.