Kinesisk UD avviser at Xi har kritisert Trudeau

NTB

President Xi Jinping kritiserte ikke Canadas statsminister Justin Trudeau i videoen som ble tatt av de to på G20-møtet på Bali, mener kinesiske myndigheter.

– Jeg synes ikke det bør tolkes som at Xi Jinping kritiserer eller anklager noen som helst, sier Mao Ning, talskvinne i Kinas utenriksdepartement, på en pressekonferanse torsdag.

Videoen, som ble tatt av canadiske CBC under G20-møtet på Bali, viser Xi i samtale med Trudeau. En rekke medier har tolket samtalen som at Xi refser Trudeau for at en samtale mellom dem er lekket til pressen.

– Alt vi snakket om i går har blitt lekket til pressen. Dette er ikke slik vi gjør ting. Hvis vi er oppriktige, må vi vise hverandre gjensidig respekt når vi snakker sammen. Hvis ikke, er det ikke godt å si hva resultatet blir, sier Xi.

– I Canada tror vi på fri, åpen og ærlig dialog, svarer Trudeau.

Xi svarer at de sammen skal legge forholdene til rette før han tar Trudeau i hånden og gir et raskt smil før han går videre.