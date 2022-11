USA og Kina har gjenopptatt klimasamtaler

USAs president Joe Biden sammen med Kinas president Xi Jinping før et møte på sidelinjen av G20-toppmøtet, mandag 14. november 2022, på Bali, Indonesia.

NTB

Den amerikanske klimautsendingen John Kerry sier han er i full gang med nye samtaler med Kina på klimatoppmøtet i Egypt.

Ifølge nyhetsbyrået AP betyr dette at den viktige klimadialogen mellom landene formelt er gjenopptatt.

Kina og USA er landene med desidert størst klimautslipp i verden. Hva de velger å gjøre med sine utslipp, er derfor helt avgjørende for kampen mot den globale oppvarmingen.

Regjeringen i Kina stanset klimadialogen med USA etter at den amerikanske kongresslederen Nancy Pelosi besøkte Taiwan i august.

Myndighetene i Kina reagerte svært sterkt på besøket. De satte i gang omfattende militærøvelser og stanset all dialog med USA både om klima, forsvar og andre saker.

– Kom sent i gang

På klimatoppmøtet i Sharm el-Sheikh møtte imidlertid Kerry sin kinesiske kollega Xie Zhenhua tirsdag. Onsdag sa Kerry at han er «fully engaged» i de nye samtalene.

På spørsmål om hva han venter vil komme ut av samtalene i denne omgang, var han noe mer tvilende. – Vi får se, sa den amerikanske utsendingen, som la til at partene kom sent i gang.

Tirsdag møtte Kerry også Brasils påtroppende president Lula da Silva. Lula gikk rett i møter både med Kerry og Xie etter å ha ankommet konferansen i Sharm el-Sheikh.

– Oppmuntret

Et sentralt tema i møtet mellom Lula og Kerry var avskogingen i Amazonas, som Lula har lovet å prøve å stanse.

– Jeg ble virkelig oppmuntret av hvordan han snakket om å få dette rett en gang for alle, for å bevare Amazonas, sier Kerry.

På klimamøtet onsdag fikk Lula applaus da han kunngjorde at «Brasil er tilbake i verden».

– Vi vil kjempe en veldig hard kamp mot ulovlig avskoging, lovet den brasilianske valgvinneren.

USAs klimautsending John Kerry har vært i Kina for å presse Kina til mer ambisiøs handling mot klimaendringene, her i et videomøte med kinesiske motparter. Foto: AP / NTB Les mer Lukk

Vil ha toppmøte i Amazonas

Mens årets klimatoppmøte holdes i feriebyen Sharm el-Sheikh, mener Lula at det tilsvarende møtet om tre år bør finne sted i den hardt pressede regnskogen.

– Vi kommer til å snakke med FNs generalsekretær og spørre om klimatoppmøtet i 2025 kan holdes i Brasil, og i Brasil må det bli i Amazonas, sa Lula.

Han kunngjorde også at han vil danne et eget departement for landets urbefolkning.

Inntil videre er det fortsatt ytre høyre-presidenten Jair Bolsonaro som styrer Brasil. Men Lula overtar ved årsskiftet, og han er allerede i gang med å knytte nye bånd til andre land.

Norsk støtte

I årene Bolsonaro har vært president, har avskogingen i regnskogen i Brasil økt kraftig. Dette har både ført til tap av natur og økte klimautslipp.

Men etter at Lula vant det brasilianske presidentvalget i oktober, lovet han å prøve å stanse avskogingen i Amazonas fullstendig.

Regjeringene i Norge og Tyskland har allerede varslet at de vil gjenoppta sin støtte til skogbevaring i Brasil. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har kalt Lulas valgseier et «være eller ikke være» for arbeidet med å verne verdens største regnskog.

Lulas medarbeidere håper også på økonomisk støtte fra USA.

Biden og Xi

Samtidig med klimatoppmøtet i Egypt har toppmøtet til G20-landene pågått på Bali i Indonesia de siste dagene.

I forkant av G20-møtet hadde Joe Biden og Xi Jinping sitt første møte ansikt til ansikt som presidenter. Også her var klima et tema.

Både Biden og Xi ba sine folk om å «bevare kommunikasjonen og styrke konstruktive tiltak» knyttet til klimaendringene og flere andre store verdensproblemer, ifølge Det hvite hus.

Vriene forhandlinger

På toppmøtet i Egypt er det fortsatt uklart hva som vil komme ut av selve klimaforhandlingene, som omhandler flere vanskelige temaer.

Ett av disse er det som kalles betaling eller kompensasjon for klimaødeleggelser i fattige land. Temaet omtales også som «finansiering» knyttet til «tap og skade».

EU-kommisjonens visepresident Frans Timmermans sa tirsdag at det var usikkert om landene denne uken vil klare å bli enige på dette punktet.

Samtidig sa forhandlingslederen for gruppen av små øystater, Conrod Hunte, at det ikke blir snakk om å dra fra Sharm el-Sheikh før det er enighet om et nytt fond knyttet til tap og skade.