Høyre vil utrede asylmottak i utlandet

Mari Holm Lønseth, innvandringspolitisk talsperson for Høyre, tar til orde for å utrede asylmottak og asylbehandling i land utenfor Europa. Foto: Annika Byrde / NTB

NTB

Høyre vil utrede om asylsøkere kan få sine asylsaker behandlet i utlandet mens de er bosatt på asylsentre i land utenfor Europa.

Tidligere har Frp fremmet forslag om asylmottak utenlands, men alle slike forslag har blitt møtt med en kald skulder fra de andre partiene på Stortinget. Nå sier Høyres innvandringspolitiske talsperson, Mari Holm Lønseth, at Norge bør utrede spørsmålet.

– Det er 100 millioner mennesker på flukt i verden i dag, og vi i Norge har en forpliktelse til å finne ut hvordan vi kan hjelpe flest mulig på en best mulig måte, sa Lønseth på NRKs Politisk kvarter onsdag.

Saken ble først omtalt i Vårt Land i forrige uke, og Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) slo fast at regjeringen ikke har noen planer om å opprette asylmottak i utlandet eller inngå samarbeid med andre land om dette. Verken Arbeiderpartiet eller Senterpartiet mener asylmottak i land utenfor Europa løser dagens migrasjonsutfordring.

Humant og bærekraftig

Lønseth i Høyre peker på at dagens asylsystem har store utfordringer.

– Man må legge ut på en lang og farefull ferd, ofte i hendene på menneskesmuglere, for å kunne søke asyl. Det er ikke nødvendigvis humant eller bærekraftig, og da mener vi at det kan være en løsning med et bredt internasjonalt samarbeid der man utreder om man kan ha både asylsaksbehandling og asylmottak i utlandet.

– Vi skal selvsagt ta imot mennesker i Norge, vi skal hjelpe i nærområdene, men dette vil ikke være bærekraftig om vi ikke også tenker på nye løsninger for de store migrasjonsutfordringene vi ser i verden, sier hun.

Lønseth vil ikke peke på bestemte samarbeidsland, men understreker at land det kan bli aktuelt å samarbeide med, må oppfylle de folkerettslige forpliktelsene alle land har.

Uetisk

– Det å ta imot et par tusen ekstra flyktninger til Norge løser ikke problemene for de 100 millioner menneskene som er på flukt. Vi må tenke nytt for å hjelpe flere, dette handler ikke om å betale seg ut av problemene, tvert imot. Dette handler om å finne en løsning som gjør at vi kan hjelpe mange flere på en bedre måte, fremholder Lønseth.

SV reagerer skarpt på Høyres forslag, som stortingsrepresentant Grete Wold mener er en uetisk måte å løse utfordringen på.

– Det er spesielt og ganske skremmende at Høyre følger etter Frp i politikken de har ønsket å gjennomføre i mange år. Løsningen er at vi skal ta imot de flyktningene FN ber oss om å ta imot. Vi skal redde mennesker som holder på å drukne i Middelhavet og legge til rette for at de får komme i land. Vi skal sørge for at flyktningleirer i Hellas og Italia får nødvendig hjelp, og vi skal ta vår del av ansvaret i Europa. Vi skal ikke betale oss ut av dette, sier Wold.