Trump stiller som kandidat i presidentvalget i 2024

NTB

USAs tidligere president Donald Trump kaster seg inn i den kommende nominasjonskampen og sier han vil stille som presidentkandidat i 2024.

Trump leverte tirsdag kveld inn de formelle papirene til USAs føderale valgkommisjon for å kunne stille som presidentkandidat til valget i 2024.

Kunngjøringen kom før Trump skulle holde en tale på sin eiendom i Mar-a-Lago i Florida klokken 3 natt til onsdag norsk tid, melder BBC.

Litt senere gikk 76-åringen på talerstolen i en ballsal pyntet med amerikanske flagg. Der hadde flere hundre tilhengere samlet seg.

På høyttaleranlegget introduserte en stemme Trump som «USAs neste president».

Comeback

– USAs comeback starter nå, sa den tidligere presidenten fra talerstolen.

– I kveld kunngjør jeg mitt presidentkandidatur, sa Trump videre.

Trump snakket med stolthet om sin egen presidentperiode.

– På fire korte år hadde alle det bra. Alle blomstret som aldri før, sa han.

USAs økonomi var på rett kjøl da han forlot Det hvite hus, fortalte han.

– Nå er vi et land der det går nedover, sa Trump, med henvisning til høy inflasjon.

Vil hindre Biden

– Så fra nå av og fram til valgdagen i 2024 kommer jeg til å kjempe mer enn noen andre har kjempet før. Vi skal bekjempe de venstreradikale demokratene som prøver å ødelegge landet vårt innenfra, sa Trump.

76-åringen forsikret deretter at hans hensikt er å unngå at den tre år eldre nåværende president Joe Biden blir gjenvalgt.

– Jeg vil sørge for at Joe Biden ikke får fire nye år. Landet vårt takler det ikke, sa Trump.

Biden slår tilbake

Biden kommenterte Trumps kunngjøring på denne måten onsdag morgen:

– Donald Trump sviktet USA, skrev Biden på Twitter fra Bali, der han deltar på G20-toppmøtet som avsluttes senere onsdag.

En samling med videoklipp var lagt ved meldingen, der det het at Trump tilrettela økonomien for landets rike, at Trump gikk til angrep på helsevesenet, at han omfavnet ekstremister, at han gikk til angrep på kvinnerettigheter, og at han «opphisset en voldelig folkemengde» i et forsøk på å velte valgresultatet fra 2020, der Trump tapte mot Biden.

Den sittende presidenten har så langt ikke erklært seg som kandidat, men sa nylig at han vil ta en beslutning om dette på nyåret.